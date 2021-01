Il Governo non fa abbastanza: un membro della task force lascia

BERNA - Il Governo non starebbe facendo abbastanza per fermare la pandemia, dati anche i reiterati richiami della task force. L'epidemiologo Christian Althaus ha lasciato la task force Covid-19 del Consiglio federale, con un tweet dove non risparmia dure critiche alla gestione di Berna.

La scienza, per esempio scrive, va trattata alla pari e a suo avviso non avviene. È uno dei motivi per cui ha scelto di abbandonare il suo ruolo, dopo aver ripetuto più volte che si era già oltre il limite col contact tracing.

Addirittura non nasconde un certo fastidio all'interno del Consiglio Federale in merito alle voci degli esperti.

"L’Ufficio federale della sanità pubblica è in buona e regolare comunicazione con la Task Force scientifica", ha detto al Cdt Online il portavoce dell'UFSP Daniel Dauwalder.