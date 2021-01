"Ora più che mai è importante proteggersi"

LUGANO – "La situazione d'emergenza negli ospedali sta esaurendo le energie del personale. Il vaccino è la luce in fondo al tunnel, ma dobbiamo continuare a proteggerci. Ora più che mai". Così ha parlato ieri il direttore sanitario della Clinica Moncucco Christian Garzoni ai microfoni di Radio 3i.

"Da parte nostra – dice – stiamo facendo tutto il possibile: abbiamo aumentato in maniera significativa i posti letto in terapia intensiva. Ma adesso bisogna fare tutti qualcosa in più. I medici dicono le cose come stanno, la politica deve saper decidere e agire. Variante inglese? Ci sono ancora molte domande. L'impressione è che non vada a cambiare la parte del virus a cui rispondono gli anticorpi creati dal vaccino. Solo nei prossimi mesi avremo una risposta".

E ancora: "Bisogna dirlo con chiarezza: la mortalità del virus attuale è simile a quella di marzo. Il mio appello è quello di vaccinarsi. Perché un vaccino è un salvavita".