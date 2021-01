"In Italia la situazione è in peggioramento. Inevitabili altre misure"

ITALIA – "Abbiamo l'obbligo di prendere nuove misure quando tutti i parametri relativi al coronavirus peggiorano contemporaneamente. Il Governo ritiene dunque inevitabile prorogare lo stato di emergenza fino al 30 aprile". È con queste parole che il ministro italiano della Salute Roberto Speranza ha aperto il suo intervento nell'informativa alla Camera sulle misure anti-Covid.

"L'epidemia – continua – è in una fase espansiva. In Italia la situazione è in peggioramento". Nel nuovo DPCM, l'esecutivo intende confermare il divieto di spostamenti anche nelle 'zone gialle'. Una nuova zona 'colorata' potrebbe essere creata. Si tratta della zona bianca, indicata quando il tasso di incidenza scende sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti. "Con la zona bianca – sostiene Speranza – si inizia a indicare un nuovo percorso".