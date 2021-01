Da domani vaccino disponibile anche per gli over 80

BELLINZONA – Da domani sarà aperta la possibilità di vaccinarsi alla popolazione dagli 80 anni in su (classe 1940 e precedenti). La disponibilità di vaccino per le prossime settimane consente al Cantone di procedere con il prossimo gruppo target, che secondo la pianificazione annunciata prevede di coinvolgere la popolazione ‘over 80’.

La campagna di vaccinazione in Ticino iniziata il 4 gennaio nelle case per anziani è entrata nel vivo ieri con l’apertura del primo centro di vaccinazione a Rivera. Come noto, a questo centro dal 25 gennaio si affiancheranno quelli di Ascona e Tesserete.

Fino a oggi gli appuntamenti per questi tre centri sono riservati alla popolazione residente con 85 e più anni. Da domani, giovedì 14 gennaio, gli appuntamenti potranno essere destinati anche alle persone con 80 o più anni. Ai loro coniugi o partner registrato con 75 o più anni, o più in generale alle persone residenti nella stessa economia domestica sempre over 75, viene pure estesa la possibilità di vaccinarsi. L’attuale disponibilità di vaccino in Ticino permette di consentire questa possibilità, in accordo con la strategia della Confederazione che indica come gruppo prioritario le persone sopra i 75 anni.

La procedura rimane la stessa. Le persone interessate possono contattare il numero verde 0800 128 128 per prendere appuntamento. La linea è aperta dalle 8:00 alle 17:30 tutti i giorni (sabato e domenica compresi). È prevedibile che a partire da domani la linea sarà inizialmente ancora molto sollecitata: nei giorni successivi però si assisterà a uno spontaneo miglioramento, con maggiore facilità a prendere contatto con gli operatori. Si consiglia di tenere conto di questa dinamica nel prendere contatto con il numero verde.

Chi invece non ha la possibilità di recarsi in uno dei tre centri può annunciarsi al proprio Comune segnalando l’interesse per una vaccinazione di prossimità, che sarà resa disponibile grazie alla collaborazione dei medici sul territorio e dei Comuni. La concretizzazione di questa opzione è in corso e dipenderà anche dalle conferme da parte della Confederazione delle dosi di vaccino Moderna.

Infine, segnaliamo che è disponibile un video informativo con indicazioni su come raggiungere il centro di vaccinazioni di Rivera e sul suo funzionamento: CLICCA QUI per vederlo