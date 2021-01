Parrucchieri e agenzie di viaggio restano aperti, tranne la domenica. Fra le eccezioni alle chiusure anche i fioristi

BELLINZONA - Negozi chiusi, a parte quelli che vendono beni essenziali, con alcune eccezioni. Ma in molti avevano dubbi e ci hanno bombardato di domande su chi poteva tenere aperto.

Leggendo l'ordinanza completa, si può fare un po' di chiarezza.

Le eccezioni, già citate, sono quelle che concernono le farmacie, le drogherie e i negozi di mezzi ausiliari medici, ad esempio occhiali e apparecchi acustici, i punti vendita di operatori di servizi di telecomunicazione, i negozi di riparazione e di manutenzione quali lavanderie, sartorie, calzolai, servizi di duplicazione di chiavi, autofficine e negozi di biciclette, nella misura in cui offrono un servizio di riparazione, i negozi di hobbistica e di giardinaggio, nonché i negozi di ferramenta, per gli articoli di hobbistica e di giardinaggio, i negozi di fiori, le stazioni di servizio, i mercati di bestiame e di bestiame da macello all’aperto.

Questo era abbastanza chiaro sin da subito. Molto meno il destino di alcuni servizi alla persona. Ecco il paragrafo decisivo: "Gli esercizi e le strutture accessibili al pubblico che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio e parrucchieri, incluse le corrispondenti offerte

self-service, devono rimanere chiusi tra le ore 19.00 e le ore 06.00 e la domenica".

Ci sono anche qui delle eccezioni, ovverro "le strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale; le strutture sociali (centri di consulenza);. gli uffici della pubblica amministrazione e della polizia; gli sportelli delle strutture dei trasporti pubblici; gli autonoleggi", che non dovranno rispettare gli orari sopra indicati.

3

f. gli sportelli automatici per la fruizione di un servizio, in particolare il prelievo di denaro.