Cadrà qualche fiocco di neve anche in Ticino. In alcune zone è allerta 2

BELLINZONA - Torna la neve in Ticino? Sembrerebbe, stando a MeteoSvizzera, che nei prossimi giorni qualche fiocco lo prevede. L'allerta neve, di grado 4, per l'arco alpino è partita oggi nel primo pomeriggio, ma si prevede che durante la notte un po' di neve possa cadere anche da noi. In alcune regione è allerta neve di grado 2, si tratta di AltaVallemaggia, Leventina, Blenio e Alto Moesano.

Sino a oggi alle 18 sono previsti dai 15 ai 25 centimetri sopra i 2'000 metri.

Domani sarà "al mattino ancora nuvoloso con ultime deboli nevicate lungo le Alpi, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato. A basse quote temperatura minima fra 0 e 3 gradi, massima 6, in Alta Engadina -3. In montagna vento moderato da nord. A 2000 metri temperatura in rialzo da -8 a -4 gradi. Sulle Alpi, il mattino cime avvolte dalle nuvole. Lungo le Alpi 2 - 5 cm di neve".

Sabato sarà "in prevalenza soleggiato con nuvolosità in aumento verso sera", con "nella notte su domenica lungo le Alpi qualche nevicata possibile. A basse quote temperatura minima sui -2 gradi, massima 6. in Alta Engadina -7. In montagna vento moderato da nord. A 2000 metri -8

Probabilmente sul Ticino centrale e meridionale abbastanza soleggiato, lungo le Alpi e in Engadina più nuvoloso e qualche debole nevicata possibile. 5 gradi".

Intanto è allerta per il vento in AltaVallemaggia, Leventina, Blenio e Alto Moesano, di grado 2, a partire da ieri alle 18 sino alla mezzanotte di domani. Si tratta delle stesse regioni ove è prevista neve, sopra 1'000 metri.