Una persona "causa" la positività di altre 69: quanto corre la variante britannica

BERNA - La variante britannica ha sconvolto quanto si sapeva del Coronavirus e ha portato il Consiglio Federale a adottare misure severe quali le chiusure dei negozi, al fine di diminuire i contatti tra le persone. Si è sempre detto che pur non essendo più letale è certamente più contagiosa.

Alcuni dati fanno capire quanto. La RSI riporta il caso delle gara di sci annullate a Wengen.

Lì è nato un focolaio, che ha portato ben presto una settantina di persone a risultare positive al Coronavirus e alla sua variante definita britannica.

E tutto è riconducibile a una sola persona, che ha di fatto fatto partire la catena dei contagi. Si tratta di un cittadino proveniente proprio dalla Gran Bretagna. Insomma, si potrebbe dire che una persona ha "causato" la malattia di altre 69, che ovviamente hanno avuto contatti tra loro.

Per questo si potrebbero introdurre delle misure di quarantena più severe, ovvero far osservare la quarantena non solo ai contatti stretti della persona positiva bensì anche ai contatti dei contatti. Per una classe scolastica, non solo gli allevi ma anche genitori, fratelli e sorelle. Il Canton Vaud ha già introdotto questa novità.