Netta decrescita dei ricoverati e del tasso di positività

BELLINZONA - Rimangono in linea con quelli di ieri i nuovi casi di Covid in Ticino. Sono infatti 113 i nuovi positivi, per un totale di 25'962 casi da inizio pandemia.

I decessi sono cinque, portando la somma a 878.

Per quanto concerne le ospedalizzazioni, 272 pazienti si trovano in ospedale per Coronavirus, in netta decrescita rispetto ai 291 di ieri. I nuovi ricoveri sono 12 e le dimissioni 26, numeri in linea con quelli della settimana. In cure intense vi sono 37 persone, 3 in meno di ieri.

La percentuale di positività rispetto ai tamponi effettuati è anch'essa in diminuzione, si attesta infatti all'8%.