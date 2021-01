Le agende scoppiano! Non ci sono più posti per farsi vaccinare, presi 7'000 appuntamenti

BELLINZONA - La disponibilità di appuntamenti per la vaccinazione nei centri di Rivera, Ascona e Tesserete verrà verosimilmente esaurita nel corso della giornata odierna. Per le persone con 80 o più anni resta possibile annunciarsi al proprio Comune per la vaccinazione di prossimità.

Sono oltre 7'000 gli appuntamenti fissati nei tre centri di vaccinazione e gli ultimi posti disponibili per il centro di Ascona verranno esauriti nel corso della giornata odierna. Gli appuntamenti per i centri di Rivera e Tesserete sono invece già esauriti.

Ricordiamo che il numero verde 0800 128 128 rimarrà attivo tutti i giorni (sabato e domenica inclusi), ma solo per modifiche agli appuntamenti già fissati per la prima o la seconda vaccinazione.

Le persone con 80 anni o più anni, e le persone con 75 o più anni che convivono nella stessa economia domestica, possono continuare ad annunciarsi per una vaccinazione di prossimità contattando il proprio Comune. Il Comune raccoglierà i dati dei cittadini e, al momento opportuno, li ricontatterà indicando loro i dettagli sulla data e il luogo dell’appuntamento.