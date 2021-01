"Il comportamento da mantenere rimane lo stesso anche con le variazioni"

TICINO – La variante britannica del Covid-19 preoccupa. Ha fatto ‘irruzione’ alle Scuole Medie di Morbio ponendo, di fatto, tutta la scuola in quarantena. Stessa sorte per dipendenti e ospiti di due alberghi a cinque stelle a St.Moritz e per alcuni alunni di Frauenfeld, Oberwil e Bremgarten.

Al momento, però, la chiusura totale delle scuole non è presa in considerazione. I Cantoni considerano la scuola a distanza l’ultima ratio, pur monitorando l’evoluzione dei casi.

A TeleTicino è intervenuto il direttore sanitario della Clinica Luganese Moncucco Christian Garzoni. "I virus – dice – tendono a mutare. Delle mutazioni sappiamo che non sono più aggressive, ma più contagiose. Anche chi ha già fatto il virus può rifarlo. Non cambia l’atteggiamento che deve osservare una persona a seconda delle varianti. Il comportamento da mantenere è quello applicato in tutti questi mesi".

Le nuove varianti sembrano trasmettersi con più facilità tra i più giovani. “È ancora da vedere – commenta Garzoni. Ad oggi non vedo alcun motivo per cambiare la strategia adottata fin qui”.