Scatta oggi l'era di Joe Biden alla Casa Bianca

STATI UNITI – Oggi, mercoledì 20 gennaio, è il giorno del giuramento e l’insediamento ufficiale alla Casa Bianca quale presidente degli Stati Uniti di Joe Biden. Per contro, Donald Trump ha già portato via i suoi effetti e nelle ultime ore del suo mandato ha concesso la grazia presidenziale ad alcune persone tra cui spicca Steve Bannon, lo stratega artefice della campagna del 2016.

Per la prima volta negli ultimi 150 anni, l’ex presidente non parteciperà alla cerimonia di insediamento del nuovo presidente. Trump ha augurato “buona fortuna” al suo successore, ma non presenzierà alla messa. Pronta a entrare nei libri di storia anche Kamala Harris, 56enne e prima donna a ricoprire la carica di vicepresidente al fianco di Biden.

Sarà, inevitabilmente, una cerimonia particolare: la tradizionale folla pronta ad accogliere il presidente sarà sostituita da 190mila bandierina a stelle e strisce. Il clima surreale è pure reso tale dai 25mila militari schierati per garantire la sicurezza a seguito dell’assalto al Campidoglio da parte dei sostenitori di Trump.