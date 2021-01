La variante britannica è in Svizzera da ottobre! Ci sono anche la sudafricana e altre sconosciute

BERNA - Altro che appena arrivata, la variante britannica del Covid, di cui oggi si sono scoperti 11 nuovi casi in Ticino, alla scuola media di Morbio, è in Svizzera già da ottobre.

Sino ad ora si era creduto che la prima scoperta di variante britannica fosse arrivata nel nostro Paese a inizio dicembre, sulla base di campioni di acque reflue, a Vaud (4 campioni) e in un comprensorio sciistico di cui non è mai stato reso noto il nome o il Cantone.

Ma adesso i giornali di Tamedia hanno lanciato un'indiscrezione, che oggi l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica si è trovato costretto a confermare. Ovvero, a Vaud il ceppo che tanto fa paura per la sua contagiosità era presente già il 26 ottobre.

Al momento, 281 persone in Svizzera sono risultate contagiate dalla variante inglese e 12 da quella sudafricana. Ci sono anche 186 contagi di ceppi non chiari (ricordiamo che ne esistono parecchi, per esempio quello brasiliano non è mai stato avvistato al di fuori del Brasile stesso). A esserne colpiti 18 Cantoni.