Oggi verranno chiamati anche coloro che vorranno essere vaccinati a Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo

CHIASSO - Dal 25 gennaio alle ore 10 ci si potrà far vaccinare anche a Chiasso. Il luogo prescelto per ricevere le dosi di vaccino anti Covid è il Palapenz, dove si raccoglieranno i cittadini di Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo, come centro di vaccinazione di prossimità.

Come comunica il Municipio, oggi i servizi comunali cominceranno a chiamare chi si era annunciato. La precedenza sarà data agli over 80 e i rispettivi coniugi che abbiano almeno 75 anni, essi potranno essere vaccinati dalle 10 del 25 gennaio. Potranno accedere al Palapenz dopo aver ricevuto un appuntamento, all'ora indicata.

Il centro stesso sarà aperto anche martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.

La persona di riferimento è Fabio Maestrini.