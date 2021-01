Contagi e decessi si mantengono bassi. Costante il numero di ospedalizzati

BELLINZONA - I dati più bassi della settimana se si esclude lunedì per quanto concerne i contagi, un numero basso (ma sempre troppo alto, ogni decesso è di troppo) per quanto concerne le morti. I nuovi contagi da Covid in Ticino sono 74, le persone che hanno perso la vita 4.

In totale, da inizio pandemia si contano 26'421 positivi accertati e 907 morti.

Costanti rispetto a ieri i ricoverati in ospedale, sono 215. Nelle ultime ore sono state ricoverate 12 persone, con 16 dimissioni. In cure intense ci sono 28 pazienti, come ieri.