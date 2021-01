Incidente aereo in Brasile: morti quattro giocatori e il presidente di una squadra di calcio

BRASILE – Dramma nel calcio brasiliano. Un piccolo aereo con a bordo alcuni giocatori del Palmas, club appartenente alla quarta divisione, è precipitato ieri senza lasciare scampo ai passeggeri. A bordo vi erano Lucas Praxedes (23 anni), Guilherme Noé (28 anni), Ranule (27 anni), Marcus Molinari (23 anni), il presidente Lucas Meira (32) e il pilota del velivolo.

Al momento non sono ancora note le cause del disastro. I giocatori con il presidente viaggiavano separatamente al resto della squadra in quanto risultati positivi al Covid-19. La squadra sarebbe dovuta scendere in campo oggi per affrontare il Vila Nova nell'incontro valido per la Copa Verde, la competizione che garantisce l'accesso alla coppa nazionale del Brasile. Il match è stato, ovviamente, rinviato.