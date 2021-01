Cazzoeula, prima rassegna gastronomica da asporto in Ticino

TICINO – È una vera e propria “primizia”. Con i ristoranti chiusi anche le rassegne che cadono in questo periodo, sarebbero state annullate. Ma grazie alla collaborazione e dinamismo di una quindicina di ristoranti ticinesi, GastroTicino con Ticino a Tavola (con il sostegno del Cazzoeula Club Ticino e di Ticino a Te), organizzeranno da mercoledì 27 gennaio a domenica 7 febbraio 2021 la prima rassegna gastronomica da asporto che sostituisce la settima “Settimana ticinese della Cazzoeula nei giorni della merla”.

Oltre alla cazzoeula, in alcuni ristoranti si potranno prenotare anche trippa e busecca. “Invitiamo – si legge in una nota di GastroTicino – i ristoratori ad accettare anche i buoni pasto di GastroTicino”. “Ticino a Tavola” è l’iniziativa con cui GastroTicino promuove i ristoranti che utilizzano i prodotti ticinesi; un’iniziativa alla quale partecipa un centinaio di 100 ristoranti (ticinoatavola.ch). Il “Cazzoeula Club Ticino”, è un’associazione a scopo ricreativo dedita al benessere e alla cultura eno-gastronomica dei suoi aderenti, presieduta da Riccardo Calastri. “Ticino a Te” è la prima rete agroalimentare ticinese creata dal Centro di Competenze Agroalimentari Ticino (CCAT) e si impegna a favore di una maggiore collaborazione tra i vari settori correlati, come la gastronomia (Ticino a Tavola), la ristorazione collettiva e il turismo, promuovendo in particolare i prodotti a Marchio Ticino regio.garantie.

La “cazzoeula” (ma anche cassöla, cassoeula, casoeula, cassouela, casoela, cassuola e cazzuola, derivanti dalla casseruola) è un piatto tipico lombardo che nasce all’inizio del XX secolo, anche se sono conosciute varianti più antiche e incerte. Certo, invece, è che si tratta di un piatto invernale legato alla fine del periodo di macellazione dei maiali, che coincideva con il 17 gennaio, giorno di Sant’Antonio Abate. Gli ingredienti classici (ma esistono innumerevoli ricette) sono piedini, costine, cotenne, testa, i salamini detti “verzini”, e naturalmente tanta verza, quella che ha subito la prima gelata invernale, diventando così più tenera.

Per questa specialità si usano moltissimi nomi: cazzoeula, cassöla, cassoeula, casoeula, cassouela, casoela, cassuola e cazzuola. Ticino a Tavola ha scelto una delle forme dialettali lombarde. Questo in omaggio al “Cazzoeula Club Ticino” su idea, aiuto e spunto del quale è stata creata la rassegna; club che si ispira alla tradizione brianzola anche seguendo la ricetta che è stata scritta da Luigi Veronelli e Gianni Brera. E quindi ‘cazzoeula’. E proprio la ricetta, oltre all’elenco dei ristoranti, si potrà trovare sul sito ticinoatavola.ch.

Chi ordina la cazzoeula e invierà a rassegne@gastroticino.ch , la foto durante il pranzo o cena a casa, parteciperà a un concorso gratuito che mette in palio prodotti agroalimentari ticinesi e buoni pasto. Le foto saranno pubblicate sulla pagina Facebook “Ticino a Tavola”.

Gli iscritti

Ristorante Borgovecchio, Balerna - Crotto dei Tigli, Balerna - Ristorante Osteria Penalty, Bellinzona - Ristorante Locanda Marco, Bellinzona - Albergo Ristorante Svizzero, Capolago - Ristorante Tenza, Castione - Ristorante Le Fontanelle, Genestrerio - Wine Bar Quartiere Maghetti, Lugano - Osteria del Gin, Maggia - Snack Bar Cherry’s di Ciraolo Piera, Mendrisio - Bar Ristorante Pizzeria Stella, Mendrisio - Grotto San Martino, Mendrisio - Ristorante Caffè Sociale, Riva S.Vitale - Grotto Grassi, Tremona.