"Dobbiamo evitare che le varianti diventino dominanti"

BELLINZONA – "Abbassare la guardia ora è sbagliatissimo". Così si è espresso il medico cantonale Giorgio Merlani ai microfoni della RSI in merito al calo dei dati nel nostro Cantone. "Le varianti – commenta – preoccupano. In Ticino contiamo 83 casi e aumentano quotidianamente. Non mi stupirebbe se in poco tempo si sorpassasse quota 100".

"Dobbiamo evitare che diventino la maggioranza, perché se la variante inglese diventa quella principale in circolazione, allora, non basteranno le restrizioni in atto per contenere l'avanzata. I vaccini di Pfizer e Moderna proteggono anche dalle mutazioni. Allentamenti? Possibili, ma la gente deve accettare un cambio di rotta qualora la situazione peggiorasse. E non so se la popolazione e i commercianti siano disposti a ciò".

Merlani ha commentano anche il calo del numero di ricoveri. "Un buon segno, chiaramente, ma questo non significa che il personale sanitario può andare in vacanza. A poco a poco riapriranno tutti quei settori che hanno dovuto chiudere per fronteggiare la fase acuta dell'emergenza".