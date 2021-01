I frontalieri non dovranno presentare il test negativo

Da 2,5 miliardi i fondi a disposizione per i casi di rigore passano a 5 miliardi. Si prepara un piano per eventuali nuovi crediti Covid in vista di una possibile terza ondata. Prolungate anche le indennità giornaliere per i disoccupati

Oltre a ciò, cambiano le regole per la quarantena, si introducono delle multe disciplinare per chi non rispetta determinati provvedimenti e le vaccinazioni saranno eseguite anche in farmacia, pagati dalla Confederazione

Test pagati dalla Confederazione anche per chi non ha sintomi: ecco le nuove strategie per bloccare il Covid e le sue varianti

BERNA - Le persone che entrano in Svizzera dovranno presentare un test PCR negativo eseguito non più di 72 ore prima, è una delle novità introdotte per quanto concerne le misure per proteggere la popolazione dal Covid e in particolar modo dalle varianti.

La notizia era gia trapelata in mattinata e in molti si erano preoccupati, pensando ai frontalieri. Sarebbero stati compresi nella norma? Ovvero, ogni 72 ore avrebbero dovuto presentare il test?

Nel corso della conferenza stampa odierna a Berna, Alain Berset ha precisato come i lavoratori che si recano ogni giorno in Ticino non sono inclusi nella misura. "Sarebbe molto complicato a livello organizzativo", è stato spiegato.