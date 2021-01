Diminuiscono ancora i ricoverati, stabili i pazienti in terapia intensiva

BELLINZONA - Sempre attorno ai 40, se si pensa ai numeri di qualche settimana fa, sicuramente ci si può rallegrare. In Ticino nelle ultime 24 ore si sono registrati 41 nuovi contagi da Covid, portando il totale da inizio pandemia a 26'717.

Sono decedute 5 persone, per una somma di 933 morti causate dal Covid.

Da ieri 8 persone hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale, a fronte di 9 dimissioni. Nei reparti per i malati di Coronavirus ci sono ora 160 pazienti, 4 in meno di ieri. Di essi, 24 necessitano di cure intense, stesso numero di ieri.