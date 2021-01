BELLINZONA - Scendono ancora i nuovi casi di Coronavirus in Ticino: oggi se ne registrano 32, portando il totale di quelli accertati a inizio pandemia a 26'795.

Ci sono stati 2 decessi, per una somma di 936.

Diminuiscono leggermente i ricoverati, che sono ora 158 (due in meno rispetto a ieri). 7 persone sono state ospedalizzate e altrettante dimesse. In cure intense ci sono 24 persone, una in meno di 24 ore fa.