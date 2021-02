Zero morti in Ticino, non accadeva dal 22 ottobre, quando stava per partire la seconda ondata

BELLINZONA - In Ticino è decisamente una bella giornata, un ottimo inizio settimana. Non si sono registrati decessi per Coronavirus per la prima volta dopo tre mesi. Si era al 22 ottobre, i casi stavano comunque aumentando in modo vertiginoso e ben presto a salire sarebbero stati anche i decessi, col picco al momento più alto il 12 dicembre con 15 morti. (record anche nella prima ondata, toccato il 31 marzo e il 12 aprile).

La luce in fondo al tunnel? I dati stanno scendendo ovunque, non è un caso per esempio che l'Italia sia tornata zona gialla, significa che il dato Rt è sceso. A livello mondiale, il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesu ha dichiarato che i contagiati stanno diminuendo in tutto il mondo ed è la terza settimana che ciò avviene.

Ma invita a non illudersi: "Ci siamo già trovati a questo punto, con i Paesi che hanno riaperto, e le persone hanno abbassate la guardia e il virus ha ripreso piede".