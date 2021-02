"Riaperture solo con un piano mirato"

TICINO – Ieri, per la prima volta dal 22 ottobre scorso, non si sono registrati morti per Covid in Ticino. Un bel segnale a cui si aggiunge anche la riapertura dei reparti non Covid alla Clinica Luganese Moncucco. "Siamo – spiega a TeleTicino il direttore sanitario Christian Garzoni – in una fase di 'quasi normalità'. La Clinica ha ripreso la sua attività normale, anche se resta chiaramente aperto il reparto dedicato ai pazienti Covid, completamente separato dal resto".

Per Garzoni si "può cominciare a pensare a delle riaperture con un piano preciso. I casi, va detto, scendono perché ci sono le chiusure. Dovremo poi riaprire pensando a come controllare il virus e, quindi, garantire le cure a chi ne ha bisogno".