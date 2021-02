VARESE – Primo contagio da variante sudafricana in Italia. Il caso – riporta Varese News – è stato scoperto all'ospedale di Varese e si tratta del primo caso di mutazione sudafricana nell'intero Paese.

L'uomo, ora ricoverato, è risultato positivo al rientro da un viaggio in Africa. Nonostante l'elevata capacità di diffusione, il portale sottolinea che "il caso è isolato e non vi sono quindi motivi d'allarme". Tutte le precauzione per evitare focolai sono state adottate per tempo.