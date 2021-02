Vaccino, arrivano le secondi dosi nelle case per anziani

TICINO – Ospiti e personale delle case per anziani ticinese si preparano a ricevere la seconda dose del vaccino Pfizer. Come riportato dalla RSI, la somministrazione della seconda dose scatta oggi, giovedì 4 febbraio.

Alle strutture saranno fornite circa 7’500 dosi per il richiamo. Abbastanza da coprire, in termini percentuali, l’80% dei residenti e il 54% dei collaboratori.

Intanto, a un mese dalle prime vaccinazioni in Ticino, è aumentata la richiesta da parte del personale curante nelle case anziani. Lo conferma il coordinatore del gruppo di lavoro sulle case per anziani Franco Tanzi alla RSI: “Tante persone erano caute in attesa di dati scientifici. Ora abbiamo il 10% in più di persone che vogliono farsi vaccinare e sono “in lista di attesa”.