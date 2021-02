Covid-19 alla scuola dell'infanzia a Bedano: classe in quarantena

BEDANO – Per la prima volta in Ticino anche una classe della scuola dell’infanzia è stata posta in quarantena. Si tratta di una sezione dell’asilo di Bedano, si apprende dal sito del Dipartimento dell’educazione della cultura dello sport. Contattato dalla redazione di Ticinonews, il DECS ha chiarito che “si tratta di un caso di Covid-19 con il sospetto che possa essere riconducibile alla variante inglese del virus”.

Il confinamento dei bambini è stato ordinato ieri, mercoledì 3 febbraio, e terminerà il 12 febbraio. Oltre al citato caso, altre tre classi si trovano in quarantena. Si tratta di una classe del Liceo cantonale di Lugano 1, una classe della Scuola elementare di Locarno Monti e una classe elementare di Tenero. Quest’ultime sono sottoposte a quarantena fino all’8 febbraio.