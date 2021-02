Un drive-in di risotto, maccheroni e busecca per Carnevale? Nebiopoli ci ha pensato ma lo ritiene troppo pericoloso

CHIASSO - Quest'anno bisognerà dire addio anche alla risottata di Carnevale, ed anche a maccheronata, spezzatino con polenta, gnocchi e busecca. Il Carnevale Nebiopoli, che ha lanciato con enorme successo il Pacco Momò, ha pensato a lungo a che cosa fare e oggi ha comunicato la sua decisione al DSS e al Consiglio di Stato.

"Il Carnevale Nebiopoli di Chiasso ed i suoi quattro Rioni hanno deciso di non svolgere nessuna manifestazione gastronomica in presenza (sotto nessuna forma)", si legge in una nota. "Abbiamo valutato la possibilità di svolgere una forma di take away per quanto attiene le nostre tradizioni gastronomiche dei nostri quattro rioni (risotto, maccheronata, spezzatino con polenta, gnocchi e busecca). Si pensava anche ad una forma drive-in su Corso San Gottardo (si arriva con l'auto, la distribuzione avviene direttamente dal veicolo, si riduce notevolmente il rischio di assembramento e contagio). Le idee, soprattutto in forma drive-in, sembravano garantire la sicurezza delle persone che sarebbero venute a ritirare il pasto".

Ma nulla da fare: "Malgrado questo però i nostri Rioni ed il nostro Comitato Direttivo hanno ritenuto troppo difficile garantire la sicurezza dei collaboratori delle cucine, rammentando che la nostra associazione si poggia su volontari e che i membri delle cucine hanno spesso anche un'età più avanzata. Alla luce di queste considerazioni abbiamo quindi ritenuto più saggio evitare in questo momento di esporre chiunque a rischio. Consci che molta gente resterà delusa da questa decisione siamo veramente dispiaciuti per chi attendeva questo piccolo evento simbolico che è comunque un fondamento della nostra tradizione. Consci anche che molti riterranno questa comunicazione scontata in virtù della situazione sanitaria".

Dunque, in questo strano anno, "èer il Nebiopoli il carnevale si festeggia tramite social, tramite iniziative mirate (proiezioni di carnevale in città) e tramite eventi mediatici, le informazioni si trovano sui nostri social".