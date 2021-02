Troppi contagi alle scuole di Tenero. Il Municipio chiude l'istituto

TENERO – Troppi casi di coronavirus nelle scuole comunali di Tenero. È questo il motivo che ha spinto il Municipio – in comune accordo con l’Ufficio del medico cantonale – a chiudere con effetto immediato l’istituto scolastico. La misura interessa gli allievi di scuola dell’infanzia e scuola elementare e durerà “da domani, 5 febbraio, fino al termine delle vacanze di carnevale”.

“Le lezioni – si legge in una nota dell’Esecutivo – riprenderanno il 22 febbraio 2021. La direzione scolastica e i docenti, nel corso delle prossime ore, comunicheranno maggiori dettagli in merito alla didattica a distanza. Comunichiamo infine che durante il periodo di chiusura non è previsto il servizio di accudimento”.