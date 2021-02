Concorsi e sconti per continuare a sostenere "il tuo Ticino"

BELLINZONA - Nell’imminenza delle vacanze di carnevale, il Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), BancaStato e l’Agenzia Turistica Ticinese (ATT) ricordano ai ticinesi che, nell’ambito del progetto “Vivi il tuo Ticino”, è ancora possibile, fino alla fine di febbraio, beneficiare dell’azione “Soggiorna in Ticino”, a cui è stato associato un nuovo concorso dal nome “Vinci la tua vacanza”. Prosegue inoltre l’iniziativa legata al servizio d’asporto.

Sostenere il settore turistico, le strutture d’alloggio ticinesi e la ristorazione con incentivi mirati rivolti alla popolazione: questo l’obiettivo dell’iniziativa “Vivi il tuo Ticino”, nata nel mese di giugno del 2020 su impulso del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE) – in collaborazione con BancaStato e l’Agenzia Turistica Ticinese (ATT) – che negli scorsi mesi ha ottenuto un bilancio positivo, con oltre 156'000 buoni “Gusta il Ticino” inviati e più di 6'000 pernottamenti generati con l’azione “Soggiorna in Ticino”. In questi mesi “Vivi il tuo Ticino” ha quindi garantito un sostegno all’economia locale e permesso ai residenti di toccare con mano la vocazione turistica del Cantone, riscoprendo non solo i centri ma anche le regioni periferiche.

Con l’auspicio di continuare su questa scia, nell’imminenza delle vacanze di carnevale i promotori del progetto ricordano che l’azione “Soggiorna in Ticino” prosegue fino al prossimo 28 febbraio: resta quindi aperta la possibilità, per i ticinesi residenti, di beneficiare di uno sconto del 20% sui pernottamenti e sulle colazioni nelle strutture convenzionate che aderiscono all’iniziativa. In questo periodo in Ticino sono molteplici le offerte per vivere soggiorni piacevoli all’insegna dello sci, dell’escursionismo invernale e del wellness. Anche BancaStato manterrà inalterato fino al 28 febbraio lo speciale sconto – del 40% (fino a un massimo di CHF 500) – per coloro che pagheranno il pernottamento con una carta di credito o debito BancaStato (escluse carte aziendali).

Anche l’associazione degli albergatori ticinesi HotellerieSuisse Ticino saluta con piacere l’iniziativa.

Inoltre, i promotori del progetto hanno deciso di approfittare dell’avvicinarsi delle vacanze di carnevale per lanciare il concorso “Vinci la tua vacanza”, che permetterà a dieci nuclei familiari che soggiorneranno in una struttura d’alloggio in Ticino di vincere l’ammontare della spesa del pernottamento (fino a un massimo di 500 franchi). Per partecipare basta inviare per posta, a partire da subito, la fattura del soggiorno (indirizzo: Vivi il tuo Ticino / C.P. 2820 / 6501 Bellinzona).

Si coglie infine l’occasione per rimarcare che il settore della ristorazione ha ben risposto all’iniziativa promossa nel mese di dicembre per stimolare l’utilizzo del servizio d’asporto dei ristoranti ticinesi: sul sito www.viviiltuoticino.ch/ristoranti è infatti presente una lista di oltre 250 ristoranti che praticano l’asporto. Per i ristoratori che non si fossero annunciati è sempre possibile recarsi sul sito www.viviiltuoticino.ch/ristoranti/form/ e compilare l’apposito formulario elettronico. I dati inseriti compariranno automaticamente sulla pagina citata.

Al relativo concorso “Vivi il tuo Ticino da asporto”, promosso in dicembre in collaborazione con GastroTicino, in poche settimane hanno partecipato diverse centinaia di persone. Chi ordina pranzi e cene d’asporto nei ristoranti ticinesi, convenzionati, può continuare a parteciparvi (fino al 28 febbraio), inviando lo scontrino del pasto consumato all’indirizzo sopraindicato. Ogni settimana vengono estratti a sorte due vincitori che possono vincere il doppio di quanto speso (fino ad un massimo di 400 franchi). Tutte le informazioni, specifiche, relative ai concorsi “Asporto” e “Soggiorna” si trovano sul sito www.viviiltuoticino.ch.