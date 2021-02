Anche la Lingera si fa social. "Corona persiste minaccioso e vorrebbe impossessarsi della corona del sire"

ROVEREDO - Sabato 6 febbraio 2021 dalle 21:00 alle 23:00 #diretta #streaming #instagramlingera, Dj Feed :-) presso la sede storica del Municipio del Capoluogo Mesolcinese, in Riva.

Domani sera, sabato 6 febbraio 2021, come da calendario tradizionale, torna la Lingera, numero 59, uno dei carnevali più importanti della Svizzera italiana.

Lo fa in forma inedita, nell’assoluto rispetto delle disposizioni sanitarie in vigore.

I Regnanti, Regina Stefania e Re Brenno, della Dinastia Boeri, con la loro Corte, la famiglia reale allargata dovranno far fronte alla minaccia del Corona...

Dopo la consegna delle chiavi da parte dell’Autorità, Municipio? Sindaco? Vice-Sindaco? Commissario governativo?

Si aprirà ufficialmente la reggenza!

Boeri...attenti al virus!

Eroine e eroi mascherati alla riscossa per salvare i carnevali di tutto il mondo!

La Lingera già nel 2020 ha messo a disposizione dal proprio bilancio un contributo di solidarietà in aiuto agli altri carnevali.

Corona però purtroppo resiste e persiste, minaccioso. Vorrebbe impossessarsi della corona del sire.

Ma, il re non porta corona, indossa un coroncilindro, che grazie alle doti taumaturgiche della monarchia costituzionale, combatterà e sconfiggerà il terribile Corona, con l’aiuto della Regina e della Corte, per l’occasione, eroine e eroi mascherati!

Tutte le realtà carnevalesche devono essere preservate e tutelate, soprattutto la Lingera, che nel 2022, festeggerà il suo Sessantesimo!

Intanto, appuntamento per tutte e per tutti, domani, sabato 6 febbraio 2021 dalle 21.00 per la diretta streaming sulla pagina Instagram @carnevalelingera.

Non mancate!