Una bomba in auto no, ma in casa aveva parecchia droga

GAGGIOLO - Ieri un 40enne di Malnate ha tenuto di fatto in scacco un intero paese per diverse ore. La minaccia di una bomba in auto non ha lasciato indifferenti le forze dell'ordine, che hanno preferito evacuare la zona che circonda la dogana di Gaggiolo, creando paura e confusione negli abitanti.

Alla fine, l'uomo che, furioso, era sceso dalla sua vettura dopo essere stato fermato perché andava troppo veloce, aveva urlato di avere una bomba in auto, si è rivelato un millantatore. Non vi era esplosivo nella sua vettura.

È stato accompagnato in ambulanza all'ospedale di Varese.

Come detto, è un 40enne di Malnate e si è scoperto che ha precedenti penali. La sua casa è stata perquisita e vi sono stati trovati circa un chilo di marijuana, 55 grammi di hashish e 70 grammi di cocaina, come riferisce il Corriere del Ticino.