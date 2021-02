Il Carnevale alla radio. "Dati streaming quintuplicati, le foto pubblicate sui social non si contano più"

CHIASSO - "Quando i numeri superano le aspettative". È questo il primo commento del presidente del carnevale Nebiopoli, Alessandro Gazzani, in merito alla serata nata dalla collaborazione tra Radio Ticino e il carnevale del Mendrisiotto. Dalle 19h alle 2h del mattino gli speaker, i DJ e il comitato del carnevale di Nebiopoli, ieri sera sono riusciti a far rivivere, a casa e in tutta sicurezza, quell'atmosfera carnescialesca di cui si sente tanto la mancanza.

A testimonianza di questo, le tantissime foto sui social degli amanti della tradizione, che hanno rispolverato i vestiti più fantasiosi per l'occasione, brindando e ballando a suon di bella musica. "I dati streaming sono quintuplicati durante la serata e le fotografie pubblicate sui social non si contano più", racconta Matteo Vanetti, direttore dell'emittente del locarnese. "È emozionante aver regalato una serata spensierata ai ticinesi. Grazie alla fantasia e ad un gruppo coeso di persone desiderose di reinventarsi, con poco, siamo riusciti a dare tanto. Lo dimostrano anche i molteplici messaggi arrivati al numero di telefono della radio, di ringraziamenti per questo momento di allegria".

Complice del successo sui social, anche un concorso per la "Fotografia più originale", che permetteva di vincere svariati premi tra cui: un IPad, un buono per una cena del valore di 200.- CHF offerto da Mövenpick Chiasso e una lampada di design da Gaffuri GIovanni & co. SA di Coldrerio.

"L'immagine che ci ha colpiti maggiormente è quella scattata da due collaboratori di un ospedale che, in un momento di pausa, hanno voluto regalarsi un sorriso. Questo ci ha trasmesso qualcosa di estremamente profondo, per il forte simbolo che rappresenta. Grazie a tutto il personale medico che ieri sera non ha potuto ascoltarci, ma che con quello scatto ha suscitato in noi grande ammirazione", commenta Gazzani.

Cavalcando l'onda di questo grande successo, l'edizione in corso di Nebiopoli dura 2 settimane ed ha una forma completamente innovativa. Include iniziative social e mediatiche, ma soprattutto lancia un forte messaggio:"Sostieni il commercio locale". Una formula che sta funzionando, come dimostrano il "Pacco Momò", esaurito in pochissime ore, e i vari riferimenti ai commerci locali per le cene organizzate dalle famiglie e dai gruppi di amici (rispettando le disposizioni federali), nelle foto di Instagram e Facebook di ieri sera.