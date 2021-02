Quattro ticinesi specialisti in viticoltura e enologia diplomati all’Istituto di Changins

BELLINZONA - Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS), attraverso la Divisione della formazione professionale, ha il piacere di comunicare che quattro giovani ticinesi si sono diplomati con successo all’Istituto di Changins (VD), il centro di competenza nazionale per tutta la formazione superiore nei settori della viticoltura, dell’enologia e della frutticoltura. Tra loro, il ticinese Pietro Ceppi ha ricevuto il “Prix d’exellence 2021” quale miglior diplomato del curricolo formativo della scuola specializzata superiore (SSS).

Durante la cerimonia, avvenuta nei mesi scorsi in forma ristretta con la presenza dei soli diplomati e della direzione della scuola, di sono complimentati con i neodiplomati il Presidente del Consiglio di fondazione, Jacques-Andrè Maire, il direttore Conrad Briguet e l’ospite d’onore Luciana Vaccaro, direttrice generale della Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO). L’istituto di Changins comprende:

- la Scuola universitaria professionale (SUP), che rilascia i titoli di Bachelor of Science HES-SO in viticoltura ed enologia e di Master of Life Sciences in viticoltura ed enologia;

- la Scuola specializzata superiore (SSS) che rilascia il titolo di “Tecnico/a vitivinicolo dipl.SSS” e propone i corsi di preparazione agli esami professionali per l’attestato federale professionale (APF) e per l’esame professionale superiore (EPS) di viticoltore, cantiniere e frutticoltore;

- L’Ecole du vin, che offre corsi a tutti coloro che sono interessati al variegato mondo del vino e in particolare, per i professionisti, il corso di preparazione agli esami per l’ottenimento dell’attestato professionale federale di “Sommelier/ère con APF”.

Questo istituto, creato nel 1948, permette ai giovani e alle giovani ticinesi di specializzarsi con un titolo di grado terziario universitario o professionale nel settore vitivinicolo, contribuendo in maniera determinante a tener alta la qualità e l’immagine del nostro vino a livello nazionale e internazionale.

Fra i 34 diplomati del 2020 che hanno terminato con successo la loro formazione, ci sono anche quattro giovani provenienti dalla Svizzera italiana, con percorsi scolastici diversi ma uniti dalla passione per l’enologia e la viticoltura. Si tratta di Pietro Ceppi, di Mendrisio che ha ottenuto il diploma di “Tecnico vitivinicolo SSS” e il Prix d’exellence 2021” quale miglior diplomato del curricolo formativo SSS e Tamara Mammolenti, di Vezia, Robin Chiappa, di Locarno e Lucio Ortelli, di Corteglia che hanno conseguito il Bachelor of Sciences HES-SO di ingeniere in viticoltura ed enologia.

Si sottolinea che tre di loro, prima di accedere alla scuola di Changins, hanno svolto un apprendistato in azienda in Ticino con la parte teorica assicurata dal Centro professionale del Verde di Mezzana.

Comunichiamo a tutti i giovani e le giovani interessati/e a seguire una formazione superiore presso l'Istituto di Changins che la giornata di presentazione dei diversi percorsi si terrà il 13 marzo 2021 online. Il programma e le modalità d'iscrizione sono disponili su https://www.changins.ch/changins/lecole/changins-presente-ses-formations/

La foto, libera da diritti, è stata scattata presso la Tenuta Bally & von Teufenstein di Vezia, rispettando le distanze sociali. Nella foto: Tamara Mammolenti, Robin Chiappa, Pietro Ceppi. Lucio Ortelli, Gianni Moresi, presidente onorario di Changins e Andrea Conconi, direttore di TicinoWine, diplomato a Changins nel 1985.