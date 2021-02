Sospiro di sollievo: l'occupazione dei reparti di cure intense non desta più preoccupazione

BELLINZONA - Il Consiglio di Stato ha incontrato oggi una delegazione della Cellula sanitaria cantonale, per un aggiornamento reciproco sulla situazione epidemiologica in Ticino, sulla campagna di vaccinazione e sulle misure per contenere la diffusione del coronavirus nel nostro Cantone.

Il Consiglio di Stato ha preso atto dell’evoluzione favorevole del quadro epidemiologico nel nostro Cantone: il numero di contagi si è stabilizzato a livelli bassi e questo ha ridotto sensibilmente la pressione sul nostro sistema ospedaliero. Le persone ricoverate in Ticino per coronavirus sono ora meno di 100, e anche l’occupazione dei reparti di cure intense si attesta su livelli che non destano preoccupazione.

Il Governo ha espresso nuovamente la propria convinzione che questi risultati siano merito delle misure in vigore e del comportamento esemplare tenuto dalla popolazione ticinese, che – nonostante la comprensibile stanchezza – continua a mostrare un elevato rispetto delle regole e delle raccomandazioni di comportamento emanate dalle autorità cantonali e federali.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, il programma prosegue tenendo conto delle dosi fin qui ricevute dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Finora sono circa 30 mila le dosi somministrate nel nostro Cantone. La scarsità di dosi di vaccino a disposizione continua in ogni caso ad influenzare la velocità della campagna vaccinale. Una comunicazione di dettaglio sui prossimi passi e sulla pianificazione a corto e medio termine è prevista nelle prossime due settimane.