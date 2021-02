La Germania prolunga il lockdown

BERLINO – La Germania ha deciso: il lockdown sarà prolungato fino, almeno, al 7 marzo. Una decisione comunicata alla popolazione ieri dalla cancelliera tedesca Angela Merkel. "Sappiamo – ha detto – che le mutazioni possono vanificare i nostri successi e provocare una terza ondata".

L'obiettivo "è quello di tornare a ricostruire la catena dei contagi, in modo tale da contenere la portata in caso di un'altra ondata. È questione di tempo, poi le varianti prenderanno il sopravvento. Questa è la realtà. Non ci piace, ma dobbiamo affrontarla".