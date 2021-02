LUGANO – Un incendio è divampato nella notte, poco dopo mezzanotte, in una boutique di Via Nassa. Ingenti i danni alla struttura, ma stando alle prime informazioni non vi sono feriti e/o intossicati. Sul posto, oltre ai pompieri di Lugano, i soccorritori della Croce Verde di Lugano e gli agenti di polizia. Al momento non sono note le cause che hanno scaturito l'incendio.