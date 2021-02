Il numero di contagi più basso della settimana. Il tasso di positività è del 3,8%

BERNA - Al venerdì si registra il minor numero di contagi della settimana! Si parla infatti di 1'253 nuovi positivi.

Il tasso di positività, che qualche mese fa sfiorava percentuali altissime, ora è al 3,80% (i test effettuati sono stati 33'017).

Salgono rispetto a ieri i decessi, sono stati 31 nelle ultime 24 ore, portando il totale da inizio pandemia a 9'031, mentre i positivi testati sommati sono 540'727.

Le persone ricoverate sono state 93.

In isolamento ci sono 14’305, mentre 25’041 entrate in contatto con loro sono in quarantena, assieme ad altre 3'536 di ritorno da un Paese a rischio.