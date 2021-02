Ancora questi messaggi. "Se le volete magre, regalate fiori e non cioccolatini". Un fiorista nella bufera

FROSINONE -La solita campagna sessista, direbbe qualcuno. Piuttosto, poco rispettosa del corpo, che manda le persone verso un concetto di bellezza stereotipato e non sempre realistico. Comunque la si voglia vedere, quella di un fiorista di Frosinone è stata una decisa scivolata.

Chiedendo ai suoi followers di comprare fiori per San Valentino alle proprie donne, ha postato (poi si è scoperto che dietro al post in realtà c'era il suo social media manager, una figura preposta): “Se le volete magre, a San Valentino, lasciate stare i cioccolatini. I fiori nutrono l’anima e il cuore. A zero calorie“.

Le polemiche sono state immediate, forti, tanto che il post è stato rimosso e ne è stato messo un altro, di scuse. "Amiamo le donne, le curve e amiamo anche i cioccolatini. Ci spiace essere stati completamente fraintesi. E ci scusiamo se involontariamente abbiamo colpito la sensibilità di qualcuno. Accettiamo le critiche costruttive, ma se volete 'fare la guerra' a tutti i costi almeno 'mettete dei fiori nei vostri cannoni'.

Per qualcuno, peggio dell'originale, frasi fatte che non tolgono quanto commesso. Intanto, pubblicità ne ha ricevuta. Come sarà il ritorno? Varrà il 'parlate bene parlate male purché parliate di me?". O sarà stato un boomerang? Vedremo.