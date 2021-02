Incidente mortale a Grancia, "una scena terribile"

GRANCIA – Si respira un'atmosfera incredula a Grancia, nei pressi del Centro Lugano Sud. Lì, ieri sera, una 17enne ha perso la vita in seguito a un terribile incidente. Un 16enne è invece in pericolo di morte. Le macchine, da questa mattina, transitano, si fermano, guardano con occhi lucidi i mazzi di rose appoggiati al pilone contro il quale ha sbattuto la Polo bianca.

C'è chi fa il segno della croce, chi rivolge gli occhi al cielo, chi piange e chi le lacrime le trattiene con forza. Tutti i pensieri sono rivolti al dramma di ieri sera. Un testimone del terribile schianto ha parlato al Corriere del Ticino. "Io ieri ero lì. È stata una scena terribile. Attorno a me vedevo altri giovani che urlavano e vomitavano. Quello, il posteggio, è un po' il ritrovo dei giovani della zona. Non sappiamo dove altro andare in tempi di pandemia.

Le indagini per stabilire realmente cosa è accaduto procedono. Le autorità erano state allertato a più riprese dai cittadini della zona, che segnalavano schiamazzi notturni e corse a folle velocità attorno al centro commerciale. Un commerciante della zona ha raccontato a Tio di trovare spesso "rifiuti e segni di sgommate sull'asfalto".