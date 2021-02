Salvini contro Ricciardi: "Lockdown? Basta terrorizzare le persone"

ITALIA/SVIZZERA – “È colpa della Svizzera se la variante inglese è entrata in Europa”. Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, ha puntato il dito contro la Svizzera intervenendo ieri alla trasmissione ‘Che tempo che fa’.

“Gli inglesi – ha detto – sono andati a sciare in Svizzera e…”. È soltanto una delle clamorose dichiarazioni rilasciate dal professore e che hanno sollevato polemiche e critiche. Secondo Ricciardi, infatti, “è necessario un nuovo lockdown totale. Per quanto tempo? Dipende quando si raggiunge l’obiettivo.

Le esternazioni di Ricciardi non sono passate inosservate dal leader leghista Matteo Salvini. “Non se può più – commenta – di ‘esperti’ che parlano seminando paure e insicurezze e fregandosene di tutto e tutti. Non si può terrorizzare 60 milioni di italiani. Un consigliere di un ministro – continua – non può svegliarsi una mattina e parlare di chiusura totale”.

“Se dopo un anno e passa stiamo ancora parlando di lockdown – aggiunge Giorgia Meloni – significa che la politica di lotta alla pandemia è stata fallimentare. È una proposta surreale”.