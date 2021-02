Per la terza volta questa settimana nessun decesso. E continuano a diminuire i ricoverati

BELLINZONA - 50 tondi tondi, è il numero di nuovi contagi in Ticino. Si tratta del numero più alto della settimana.

Per il secondo giorno consecutivo, però, non si registrano decessi. Questa settimana è la terza vola che accade, solo martedì era stato segnalato un morto.

I positivi totali salgono così a 27'544, i decessi restano fermi a 952.

Per quanto concerne i ricoveri, 5 persone sono entrate in ospedale e 8 sono state dimesse. I pazienti ospedalizzati per Covid sono 68, 3 in meno di ieri, 12 dei quali in cure intense (costante rispetto a 24 ore fa).