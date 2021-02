Decessi e ricoveri alti? I dati di oggi sono sballati, l'UFS spiega perchè

BERNA - Il bilancio pubblicato dall'Ufficio Federale della Sanità parla di un numero di contagi simile a quello di ieri (1'219) ma di una cifra di decessi tre volte superiore. Ma c'è una spiegazione: non sono saliti di colpo i morti, ma l'UFSP comunica di aver oggi aggiornato i dati completandoli con dichiarazioni tardive, errate o doppie giunte nel periodo da dicembre a gennaio.

Questo comporta la segnalazione di 55 decessi che in realtà non sono avvenuti nelle ultime 24 ore, dove dunque sono morte 7 persone. Dunque, da un dato alto si passa a uno decisamente in decrescita.

È condizionato anche il numero dei ricoveri, ne figurano 132 in più. Il dato è di 165 (dunque realmente 33.

I contagi registrati nelle ultime 24 ore sono infatti 1'219. Il tasso di positività è del 4,17%.

Il totale dei contagiati accertati da inizio pandemia è di 546’754, con 9'190 decessi.

In isolamento vi sono 11'358 persone, altre 20'361 entrate in contatto con loro sono in quarantena, mentre le quarantene per rientro da paesi a rischio sono al momento 3'495.