Lo zero che piace: ancora una volta zero morti in Ticino. Ma aumentano leggermente gli ospedalizzati

BELLINZONA - Per il terzo giorno consecutivo e per la quarta volta da lunedì non si registrano decessi a causa del Covid in Ticino. Negli ultimi 5 giorni solamente una persona ha perso la vita, portando il totale a 952.

Anche i contagi restano in linea coi numeri degli ultimi giorni, si attestano a 39, con la somma dei positivi accertati da inizio pandemia che sale a 27'583

Per quanto concerne le ospedalizzazioni, i ricoverati superano i dimessi: 7 contro 4. Aumenta così leggermente il numero di pazienti in ospedale, a 71, contro i 68 di ieri. 13 di essi necessitano di cure intense (1 in più di ieri).