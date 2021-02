BELLINZONA - Per il quarto giorno di fila, non c'è alcun morto in Ticino a causa del Covid. Il totale resta così a quota 952. In linea coi giorni precedenti anche i contagi, seppur più alti di ieri. i nuovi positivi sono infatti 49, portando la somma a 27'632.

Restano costanti le persone ricoverate in ospedale, sono 71.

Infatti, si contano 5 ricoveri e altrettante dimissioni.

I pazienti in cure intense sono 13, come ieri.