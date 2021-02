In tutta la settimana un solo morto di Covid in Ticino. Ospedalizzati quasi costanti

BELLINZONA - Siamo al quinto giorno di fila senza morti per Coronavirus in Ticino. Durante questa settimana, se ne registra dunque uno solo, per una somma da inizio pandemia di 952.

Anche i contagi restano bassi, i nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono infatti 37, per un totale di 27'669.

Gli ospedalizzati restano praticamente costanti, con un leggero aumento. Due persone sono state ricoverate e non ci sono state dimissioni, dunque nei reparti Covid vi sono ora 73 persone, 2 più di ieri. In cure intense ci sono 13 pazienti, come ieri.