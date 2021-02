Bocconi avvelenati, cosa fare? Un vademecum su come comportarsi e sui sintomi a cui prestare attenzione

Politica La politica si crea sui vili atti di avvelenare i cani. "Consiglio di Stato, cosa intendi fare?"

Tamara Merlo e Sabrina Aldi, che già si erano unite per il caso Sturm, inoltrano un'interpellanza per capire chi si debba muovere in caso di sospetti e come si possa, a livello governativo, intervenire