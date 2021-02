Effetto sospensivo per la chiusura del bar Indipendenza, da oggi può riaprire come take away

BELLINZONA - Era il 4 febbraio quando la Polizia mise i sigilli al bar Indipendenza di Bellinzona. Il locale operava con la modalità del take away ma al gerente era stato contestato il fatto che spesso gli avventori si fermavano a consumare quanto preso fuori dal bar, creando assembramenti.

Il titolare Felice Lepore aveva urlato sin da subito all'ingiustizia, affermando di aver più volte chiesto ai suoi clienti di non sostare fuori dal locale. Aveva peraltro fatto notare come lo stesso accadeva fuori altri bar, anche nella zona.

Oggi il uso ricorso ha fatto sì che fosse concesso l'effetto sospensivo e per questo da oggi il Bar Indipendenza ha potuto riaprire i battenti come take away. A accordare l'effetto sospensivo è stato il Tribunale Amministrativo Cantonale, a cui Lepore si è rivolto dopo la decisione, ordinata dall'Ufficio del Medico Cantonale.