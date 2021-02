MORBIO – Il coronavirus torna a far 'visita' a una scuola dell'obbligo di Morbio Inferiore. Come riportato dal sito ufficiale del DECS, una classe di Scuole elementare di Morbio è stata sottoposta a quarantena. La misura, comunicata questa mattina, rimarrà in vigore fino al 4 marzo.

Quella appena citata è l'unica classe al momento in confinamento in Ticino.