Oggi 63 contagi e 2 decessi, scendono gli ospedalizzati

BELLINZONA - Oggi, sabato, si registrano i numeri più alti della settimana per quanto concerne nuovi contagi e decessi in Ticino, anche se in confronto ai momenti difficili di qualche tempo fa sono fortunatamente contenuti.

I nuovi positivi sono 63, portando il totale di quelli accertati da inizio pandemia a 27'810.

Sono morte 2 persone, per una somma di 956.

Buone notizie invece per quanto riguarda gli ospedalizzati. A fronte di 4 ricoveri ci sono state 5 dimissione. In ospedale ci sono 71 persone, 3 in meno rispetto a ieri. Quelli che necessitano di cure intense sono 11, 3 meno di ieri.