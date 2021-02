BERNA – Un ristorante su quattro ha violato le disposizioni per combattere la diffusione del coronavirus in Svizzera. Lo riporta Le Matin Dimanche, riferendo che sono state riscontrate oltre 17mila violazioni su 80mila controlli effettuati tra luglio 2020 e lo scorso fine gennaio. Una media pari a un'infrazione ogni cinque controlli.

Il domenicale si è basato sui dati messi a disposizione dall'Ufficio federale della sanità pubblica. I locali notturni detengono il 'record' di infrazioni con il 35%. Eventi pubblici (concerti, sport e mostre), centri fitness, e altri luoghi d'intrattenimento hanno un tasso di violazione superiore al 30%.

Il tasso di violazione dei ristoranti corrisponde al 25% su 35mila controlli in tutta la Nazione. Più disciplinati negozi ed hotel. Il domenicale ha interpellato GastroSuisse, che ha spiegato che solo lo 0,5% dei casi è sfociato in una multa o in una chiusura amministrativa.