Al festino c'era un insegnante! Immediatamente sospeso dalla direzione

LOCARNO - Alla festa, chiaramente illegale, svoltasi alle Medie di Locarno, ha partecipato anche un insegnante. Nelle stories di Davide Lacerenza che hanno documentato il tutto infatti l'uomo si vede chiaramente.

Si tratta di un docente di italiano, attivo da una decina d'anni.

Il sospetto è che sia stato lui a far entrare il gruppetto nella sede di via Perini. Stamattinaè stao sospeso con effetto immediato dalla direzione dell'istituto. Per lui si profila una sospensione di almeno un mese senza salario.

Da nostre informazioni la festa sarebbe stata preceduta da un festino illegale in un ristorante di Giubiasco. A un certo punto il gruppetto è stato invitato a lasciare il locale e l'insegnante ha avuto la pessima idea di proseguire la nottata presso la sede della scuola dove insegna.

Anche il DECS si sta occupando della vicenda, su cui è in corso un'inchiesta da parte della Polizia.